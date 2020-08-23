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Народные новости
Народные новости

Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко

Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъвчера в 14:25
Подробнее о событии
РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новостивчера в 15:31
ТАСС

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

ТАССвчера в 14:21
RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русскомвчера в 14:45
Известия

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Известиявчера в 15:27
Коммерсантъ

Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъвчера в 14:25
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:49
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБКвчера в 15:54

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Еще в начале лета глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис распорядился о введении сокращенной рабочей недели (с понедельника до четверга) на предприятии, но благодаря крупному контракту от правительства РФ, линия по выпуску машин на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут осуществлять сборку машин шесть дней в неделю.
Новые автомобили22:41
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Все из-за шиханов: Минниханов обошел Хабирова в рейтинге устойчивости

Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил очередной, 7-й по счету, рейтинг устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0" "В НЕКОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ПРОТЕСТНЫХ РЕГИОНАХ ДО ВЫБОРОВ ДОПУЩЕНЫ РЕСУРСНЫЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ КАНДИДАТЫ" Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил очередной, 7-й по счету, рейтинг устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0".
БИЗНЕС Online01:01
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Пригожин и Лоза оценили идею создать украшения из праха Легкоступовой

Продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза дали свою оценку идее создать из праха покойной певицы Валентины Легкоступовой украшения для родственников, с которой ранее выступила подруга покойной звезды певица Наталья Штурм.
Народные новости02:36
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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