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Народные новости
Народные новости

Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко

Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъвчера в 14:25
Подробнее о событии
РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новостивчера в 15:31
Известия

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Известиявчера в 15:27
RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русскомвчера в 14:45
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБКвчера в 15:54
Коммерсантъ

Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъвчера в 14:25
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:49
ТАСС

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

ТАССвчера в 14:21

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
РИА Новости22:25
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна22 августа в 08:08
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
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Ципипас обыграл Андерсона во втором круге турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) прошёл матч второго круга в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира греком Стефаносом Ципипасом и Кевином Андерсоном из Южно-Африканской Республики.
Чемпионат19:23

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
ПолитРоссиявчера в 05:53
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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