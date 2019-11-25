Политика
ТАССМитингующие в Тбилиси пикетируют парламент
18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. После разгона оппозиция анонсировала масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символом протеста, на ворота госучреждений.
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«Грузинская мечта» предупредила протестующих о необходимости соблюдать закон
Вестник Кавказавчера в 13:57
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Общество
Около 15% дизельного топлива в России оказалось поддельным
Дизельное топливо в России оказалось самым фальсифицируемым. Доля его подделки составила 15%, сообщили «Известиям» в Росстандарте.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
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На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
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Происшествия
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Общество
На «Восточной верфи» во Владивостоке заложено первое судно-краболов
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Общество
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Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Происшествия
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Экономика
Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам
Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Политика
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
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Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Происшествия
В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов
Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Гаджеты
Смартфоны с камерами Sony будут снимать на уровне профессиональных зеркальных камер
Общество
Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты
Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации.
Спорт
Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.
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Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Кино
Минкульт намерен собирать данные о просмотрах сериалов онлайн
Минкульт намерен собирать данные о просмотре фильмов или сериалов в онлайн-кинотеатрах.