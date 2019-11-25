Политика

ТАССТАССМитингующие в Тбилиси пикетируют парламент

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. После разгона оппозиция анонсировала масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символом протеста, на ворота госучреждений.
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Соратник Саакашвили: Иванишвили устраивает физическую расправу над народом

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Протестующие устанавливают палатки у парламента Грузии

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Митингующие пикетируют здание парламента в Тбилиси

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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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РИА Новости вчера в 08:02
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Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
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Ксения Собчак не комплексует из-за маленького размера груди

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Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Общество

На «Восточной верфи» во Владивостоке заложено первое судно-краболов

Во Владивостоке на предприятии «Восточная верфь» заложили первый российский краболов.
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Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
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«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
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Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
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РИА Новости вчера в 05:26
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Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги.
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Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
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Политика

Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы

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РИА Новости 02:15
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МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

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В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов

Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.
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Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

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Минкульт намерен собирать данные о просмотрах сериалов онлайн

Минкульт намерен собирать данные о просмотре фильмов или сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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