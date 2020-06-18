Энергетика
ПолитРоссияМитрахович предрек рост цен на бензин после подорожания АИ-95
Стоимость бензина Аи-95 поднялась до рекордного показателя в 56,7 тыс. рублей за тонну на торгах. Какие цены на топливо ждут россиян в будущем, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
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На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи бензин Аи-95 подорожал до 56,7 тысячи рублей за тонну — это рекордная цена. С середины апреля цена на моторное топливо в России поднялась более чем в полтора раза.Вечерняя Москва17 июня в 14:26
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Эксперт спрогнозировал цены на бензин после рекордного подорожания АИ-95 в России
AmurMedia.ru17 июня в 18:20
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