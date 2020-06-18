На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи бензин Аи-95 подорожал до 56,7 тысячи рублей за тонну — это рекордная цена. С середины апреля цена на моторное топливо в России поднялась более чем в полтора раза.

с чего всё началось

Стоимость бензина Аи-95 поднялась до рекордного показателя в 56,7 тыс. рублей за тонну на торгах. Какие цены на топливо ждут россиян в будущем, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

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