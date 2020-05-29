Общество

Вести.RuВести.RuМитрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Азара задержали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова .
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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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