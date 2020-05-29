На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Азара задержали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова .

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

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