Общество

Вести.RuВести.RuМитрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Азара задержали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова .
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Сергей Митрохин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Московской городской думы VII созыва с 8 сентября 2019 года. Председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко» в 2008-2015 годах.
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