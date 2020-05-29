Общество
Вести.RuМитрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Азара задержали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова .
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Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 11:07
Наука
В Иудейском царстве использовали каннабис в религиозных целях
Согласно исследованию древней святыни, во время религиозных церемоний, проходивших тысячи лет назад в Иудейском царстве, происходило сжигание конопли.
Взгляд.ру 03:48
Политика
Лондон предложил США объединиться в альянс против китайского 5G
Лондон предложил Вашингтону сформировать альтернативный пул поставщиков технологий для развертывания сетей 5G, дабы не зависеть от Китая, сообщает Times.
Вести.Ru 06:30
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.
РБК 11:02
Космос
Найден источник высокоэнергетических нейтрино
Популярная механика 27 мая в 08:49
Космос
Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года
Свой первый космический аппарат к Марсу Китай планирует отправить летом 2020 года.
Новые Ведомости 27 мая в 05:18
Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
Общество
Команда Williams выставлена на продажу
Хотя решение ещё не принято, компания официально объявляет о начале процесса продажи, чтобы облегчить переговоры, – говорится в официальном заявлении Williams.
Autosport.com.ru 03:55
Футбол
Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева
Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс 12:57
Футбол
«Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру
Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Sports.ru 10:45
Наука
Учёные испытали маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные испытали маски со слабыми электрическими полями против коронавирусов.
Ferra 12:49
Баскетбол
Президент ЦСКА подтвердил уход Кайла Хайнса
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о предстоящем уходе капитана команды Кайла Хайнса.
Bookmaker-ratings.ru 12:25
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста
Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который касается утверждения норм времени на посещение одного врача специалиста.
Известия 10:09
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:48
Общество
Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck
Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
CarsWeek.ru 04:11
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
«Балахончик от Дольче из клипа „Романы“ - самая дорогая вещь в моем гардеробе — 280 тысяч евро (более 21 миллиона рублей)», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».
Shraibikus News 05:41
Экономика
Украина пообещала МВФ не улучшать положение пенсионеров
Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) не улучшать положение пенсионеров ради сохранения доступа к финансовой помощи.
Lenta.ru 10:47
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня вчера в 11:36
Космос
Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной
Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
Lenta.ru вчера в 13:51
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S получил поддержку Wi-Fi 6
Megaobzor.com 08:25
Авто
Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»
Тарантас Ньюс 02:36
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31