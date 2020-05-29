Общество
КоммерсантъВ Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД
В Москве около здания ГУ МВД по столице на улице Петровка полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Как сообщает издание «Медуза», в общей сложности задержаны 12 человек человек.
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Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM вчера в 02:39
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии
Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект, который предполагает введение в стране нового вида военной службы для резервистов.
ИА Новороссия 05:33
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Гаджеты
В России представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
Китайский производитель техники Xiaomi выпустил фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC в России.
iReactor 04:35
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Политика
Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
В американской Twitter выразили недовольство указом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, касающегося регулирования деятельности социальных сетей.
Городовой 02:32
Футбол
Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду»
Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование.
Радио Курс 03:13
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Уильямс» может быть продана
Гроув, 29 мая 2020, 15:10 — REGNUM Британская команда «Уильямс», выступающая в «Формуле-1», расторгла контракт с титульным спонсором и может быть продана.
REGNUM 08:10
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Происшествия
В КБР возбуждены уголовные дела в отношении двух адвокатов
Примерно в 22 часа в расположение ОМВД России по Урванскому району прибывали два адвоката Адвокатской палаты КБР.
РИА Кабардино-Балкария 03:12
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Общество
Какие ограничения сняты в Подмосковье
Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
Армия и оружие
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер вчера в 09:58
Фигурное катание
«Женщины в конечном итоге слабы»: Заслуженный тренер России объяснил спад в карьере Евгении Медведевой
Спорт день за днем 06:53
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
Происшествия
На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок
Krym.News 07:00
Экономика
В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.
Известия 05:55
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Политика
Евросоюз выделит Украине 500 млн евро
Украина получит 500 млн евро в качестве макроэкономической помощи от Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.
Российская газета 06:38
Здоровье
В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице
У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36