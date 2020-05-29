В Москве около здания ГУ МВД по столице на улице Петровка полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Как сообщает издание «Медуза», в общей сложности задержаны 12 человек человек.

В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД

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