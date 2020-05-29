Общество

КоммерсантъКоммерсантъМитрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
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Сергей Митрохин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Московской городской думы VII созыва с 8 сентября 2019 года. Председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко» в 2008-2015 годах.
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