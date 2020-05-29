Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.

Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

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