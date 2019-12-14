с чего всё началось

15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний. Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии.

Политика Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

Наука Ученые выяснили, почему не все киты такие большие Исследователи хотели определить энергетическую эффективность каждого вида — общее количество получаемой от добычи энергии, относительно энергии, которую животные тратят на поиски пищи.В общей сложности помечены были 300 зубатых и усатых китов из 11 видов, начиная от морских свиней длиной пять футов и заканчивая голубыми китами.

Фигурное катание Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!" Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.

Единоборства Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Политика В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Авто Стартовали продажи новой Kia Optima Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.

Политика Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.