Политика

РБКРБКМитрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний. Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал
, что митрополит сделал заявление во время заседания Архиерейского собора.
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