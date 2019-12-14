Политика

РБКРБКМитрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний. Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал
, что митрополит сделал заявление во время заседания Архиерейского собора.
РБК08:09

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Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить конфронтацию

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Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

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