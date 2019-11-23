Политика
РБКМитрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний. Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии.
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Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Общество
Facebook запустит на Украине программу против дезинформации
Программу против дезинформации запустит социальная сеть Facebook на Украине.
Финансы
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Общество
МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи
На крупнейшем острове Фиджи, расположенном в группе Вити-Леву в Тихом океане, вспыхнула эпидемия кори. Она затронула юг острова Вити-Леву.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Происшествия
Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты
Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Футбол
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Спорт
Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов
Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»
Хоккей
«Айлендерс» в овертайме победил «Баффало». Варламов отразил 33 броска
Российский голкипер «Островитян» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам из 35.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
Российские метеорологи заявили, что погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла.
Футбол
Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
Происшествия
Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова.