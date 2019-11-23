с чего всё началось

15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний. Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии.

Политика Песков назвал Россию островком стабильности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.

Финансы Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.

Кино Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.

Политика В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.

Спорт Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.