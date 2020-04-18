Религия
Вести.RuМитрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует
Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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с чего всё началось
В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.Интерфакс10:03
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
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Бизнесменам следует передать часть своих накоплений для оказания материальной помощи россиянам из-за ситуации с распространением коронавируса, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
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Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
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После требования коммунистов прекратить показывать сериал «Зулейха открывает глаза» по телеканалу «Россия 1» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что эта позиция губительна для развития профессионального искусства.
Kazanfirst.ru 07:42
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Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год
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ТАСС 11:01
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском 10:15
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В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
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«Атлетико» претендует на Азмуна
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Corriere del Mezzogiorno.
Sport24.ru 12:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Спецборт с благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву
Благодатный огонь делегация Фонда Андрея Первозванного привезет сегодня в Москву к ночному пасхальному богослужению.
Эхо Москвы 11:08
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
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Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
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Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
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Вирусолог рассказал об опасном свойстве коронавируса
Самое опасное свойство коронавируса назвал доктор доктор биологических наук Владимир Макаров.
Утро.ru 09:48
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность
Встречу транслировал телеканал ОНТ. По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев.
Телеканал 360° 01:03
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
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Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32