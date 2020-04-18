В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.

с чего всё началось

Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует

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