Религия

РИА НовостиРИА НовостиМитрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии

Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
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с чего всё началось

Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети. Митрополит Иларион отметил, что подобное решение государственного руководства Турции не может не разочаровывать.
ТАСС05:48

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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

Lenta.ru06:34

РПЦ назвала мечеть в соборе Святой Софии пощечиной христианству

Коммерсантъ07:21

В РПЦ назвали превращение святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

Московский Комсомолец06:39

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Вести.Ru06:37

Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии

РИА Новости11:29

Митрополит Иларион назвал новый статус Айя-Софии «пощечиной христианству»

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Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»

ТАСС05:48
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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У фильма «Бэтмен навсегда» есть «более мрачная» версия

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Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

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Футбол

«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:31
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Происшествия

Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье

В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

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ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
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Операционная система Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами.
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Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

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Дефект 16-клапанного двигателя на Lada устранит АвтоВАЗ

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ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Газета.Ru 09:32
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Политика

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
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Бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.
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