Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети. Митрополит Иларион отметил, что подобное решение государственного руководства Турции не может не разочаровывать.

с чего всё началось

Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

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