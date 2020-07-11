Религия
РИА НовостиМитрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии
Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
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с чего всё началось
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети. Митрополит Иларион отметил, что подобное решение государственного руководства Турции не может не разочаровывать.ТАСС05:48
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