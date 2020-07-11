С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.

ТАСС 05:48