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РИА НовостиРИА Новости

Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии

Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.В источнике
С чего всё началось

Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»

С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.
ТАСС05:48
Подробнее о событии

Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии

РИА Новости11:29

РПЦ назвала мечеть в соборе Святой Софии пощечиной христианству

Коммерсантъ07:21

В РПЦ назвали превращение святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

Московский Комсомолец06:39

Анкара дала «пощечину всему мировому христианству», считает митрополит Иларион

Вести.Ru06:37

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

Lenta.ru06:34

Митрополит Иларион назвал новый статус Айя-Софии «пощечиной христианству»

Известия06:32

Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»

ТАСС05:48
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
REGNUMвчера в 08:29
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ10:49
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости08:26
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В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости13:32
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