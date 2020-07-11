Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии
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Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.В источнике
С чего всё началось
Митрополит Иларион назвал превращение св. Софии в мечеть «пощечиной всему христианству»
С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме.
ТАСС05:48
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