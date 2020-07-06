Религия
Lenta.ruМитрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
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«Вы упиваетесь своим тщеславием»: митрополит Кирилл написал письмо скандальному схимонаху Сергию
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