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Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

Лишенный церковного сана отец Сергий (Романов), как «капризный ребенок», у которого забрали любимую игрушку, «сучит ножками» и закатывает «позорную истерику».В источнике
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Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия

РИА Новости04:40

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета06:01

«Словно модный блогер»: митрополит Кирилл обратился с открытым письмом к отцу Сергию

ТагилСити.ру05:34

Екатеринбургский митрополит готов найти место для покаяния лишенному сана отцу Сергию

ТАСС04:59

Скрыл уголовное прошлое, врал в проповедях. Четыре ложных заявления отца Сергия по версии митрополита

66.ru10:15

«Вы не схимник, а модный блогер»: глава Екатеринбургской епархии обратился к отцу Сергию

КП - Екатеринбург04:08

«Вы упиваетесь своим тщеславием»: митрополит Кирилл написал письмо скандальному схимонаху Сергию

Екатеринбург Онлайн03:46
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Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия09:23
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости10:34
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета06:05
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Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ

Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит центральный матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости10:24
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известиявчера в 21:16
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В Росздравнадзоре рассказали об исчезнувших из аптек препаратах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что четыре востребованных импортных препарата, среди которых "Мадопар", "Роаккутан", "Плаквенил", "Лазикс" исчезли из розничной продажи в России весной-летом 2020 года.
РИА Новости07:43
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