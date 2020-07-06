Религия

РБКРБКМитрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

Лишенный церковного сана отец Сергий (Романов), как «капризный ребенок», у которого забрали любимую игрушку, «сучит ножками» и закатывает «позорную истерику».
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«Вы не схимник, а модный блогер»: глава Екатеринбургской епархии обратился к отцу Сергию

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Екатеринбургский митрополит готов найти место для покаяния лишенному сана отцу Сергию

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Митрополит Кирилл обратился к взбунтовавшему схиигумену Сергию с открытым письмом

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Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия

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«Словно модный блогер»: митрополит Кирилл обратился с открытым письмом к отцу Сергию

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Митрополит Кирилл выступил с открытым письмом к отцу Сергию. «Ваши проповеди полны клеветы и лжи»

URA.Ru04:05

«Вы упиваетесь своим тщеславием»: митрополит Кирилл написал письмо скандальному схимонаху Сергию

Екатеринбург Онлайн03:46
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейский концерн Hyundai планирует в октябре этого года внедрить на территории России новую схему реализации авто, благодаря которой у клиентов появится возможность покупать машины напрямую с завода "Хендэ Мотор СНГ", который находится в Петербурге.
Piter.tv 04:10
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Общество

В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО

Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
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Общество

Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
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Экономика

Каждый третий дом в Болгарии пустует

По данным Министерства регионального развития и общественных работ Болгарии, в стране пустует более 31% жилья, а точнее – 1 220 416 единиц, сообщает Novinite.com.
Prian.ru вчера в 07:55
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
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Происшествия

На Кубани 6 июля выявили 60 новых случаев коронавируса

В Краснодаре 19 новых случаев, в Сочи — 8, в Калининском и Белореченском районах по 5 случаев, в Кущевском районе — 4, в Славянском районе — 3. По 2 человека заболели в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире.
Кубань 24 03:41
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление жены

Газета.Ru 08:38
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Происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» скончалась после 11 лет госпитализации

В больнице скончалась пострадавшая 5 декабря 2009 года при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми Ирина Пекарская.
Московский Комсомолец 08:13
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Здоровье

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах

Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.
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Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США

В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст.
ТК Звезда 06:20
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Авто

Audi выпустит электрический седан A9 E-tron в 2024 году

В 2024 году компания Audi представит серийный электрический седан A9 e-Tron, который станет конкурентом Mercedes-Benz EQS и новому Jaguar XJ.
Автоновости дня 07:41
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
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Политика

Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС

Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 09:06
Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
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