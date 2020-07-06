Религия
РБКМитрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком
Лишенный церковного сана отец Сергий (Романов), как «капризный ребенок», у которого забрали любимую игрушку, «сучит ножками» и закатывает «позорную истерику».
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«Вы не схимник, а модный блогер»: глава Екатеринбургской епархии обратился к отцу Сергию
КП - Екатеринбург04:08
«Вы упиваетесь своим тщеславием»: митрополит Кирилл написал письмо скандальному схимонаху Сергию
Екатеринбург Онлайн03:46
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Корейский концерн Hyundai планирует в октябре этого года внедрить на территории России новую схему реализации авто, благодаря которой у клиентов появится возможность покупать машины напрямую с завода "Хендэ Мотор СНГ", который находится в Петербурге.
Piter.tv 04:10
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО
Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Общество
Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане
По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
Экономика
Каждый третий дом в Болгарии пустует
По данным Министерства регионального развития и общественных работ Болгарии, в стране пустует более 31% жилья, а точнее – 1 220 416 единиц, сообщает Novinite.com.
Prian.ru вчера в 07:55
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Происшествия
На Кубани 6 июля выявили 60 новых случаев коронавируса
В Краснодаре 19 новых случаев, в Сочи — 8, в Калининском и Белореченском районах по 5 случаев, в Кущевском районе — 4, в Славянском районе — 3. По 2 человека заболели в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире.
Кубань 24 03:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» скончалась после 11 лет госпитализации
В больнице скончалась пострадавшая 5 декабря 2009 года при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми Ирина Пекарская.
Московский Комсомолец 08:13
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Здоровье
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах
Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.
RT на русском 08:15
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США
В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст.
ТК Звезда 06:20
Авто
Audi выпустит электрический седан A9 E-tron в 2024 году
В 2024 году компания Audi представит серийный электрический седан A9 e-Tron, который станет конкурентом Mercedes-Benz EQS и новому Jaguar XJ.
Автоновости дня 07:41
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
Политика
Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС
Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 09:06
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57