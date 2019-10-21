Авто
Московский КомсомолецMitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".
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с чего всё началось
Об этом информирует «Российская газета», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года.ФАН18 октября в 03:25
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 03:30
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 17:43
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд
ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.
Спорт-Экспресс 18:57
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 04:00
Политика
Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье
Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год.
Телеканал 360° 17:51
Политика
Экс-судья КС Морщакова объяснила выход из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова подтвердила информацию о своем уходе из Совета по правам человека при президенте.
Московский Комсомолец 18:31
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота
В поселке Щетинкино Красноярского края в результате прорыва дамб поток воды снес вагончики вахтовиков.
Lenta.ru 13:42
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» определились с стартовыми составами на предстоящий матч, который начнётся в 18:30 по московскому времени.
Metaratings вчера в 15:02
Наука
Палеонтолог нашел неизвестное науке существо
Палеонтолог Рассел Бикнелл из австралийского Университета Новой Англии обнаружил еще одно существо, неизвестного науке вида, проведя повторный анализ окаменелостей, найденных в Тасмании.
Суть событий 19 октября в 16:09
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake 05:29
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
Вести.Ru 16:25
Политика
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию
Министр обороны США Марк Эспер прибыл сегодня, 21 октября, с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.
Евразия Daily 17:06