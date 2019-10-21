с чего всё началось

Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Происшествия Пожар на складе на востоке Москвы потушен Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Хоккей ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Политика Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.

Политика Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год.

Политика Экс-судья КС Морщакова объяснила выход из СПЧ Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова подтвердила информацию о своем уходе из Совета по правам человека при президенте.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота В поселке Щетинкино Красноярского края в результате прорыва дамб поток воды снес вагончики вахтовиков.

Футбол Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1 Главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» определились с стартовыми составами на предстоящий матч, который начнётся в 18:30 по московскому времени.

Наука Палеонтолог нашел неизвестное науке существо Палеонтолог Рассел Бикнелл из австралийского Университета Новой Англии обнаружил еще одно существо, неизвестного науке вида, проведя повторный анализ окаменелостей, найденных в Тасмании.

Авто Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Общество Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.

Шоу-бизнес Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.