с чего всё началось

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус». В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук.

Политика Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10% Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Единоборства Макгрегор снова приедет в Москву Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Экономика Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.