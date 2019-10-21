Авто

ВедомостиВедомостиMitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус». В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук.
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с чего всё началось
Об этом информирует «Российская газета
», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года.
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