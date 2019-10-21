Авто
ВедомостиMitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус». В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук.
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с чего всё началось
Об этом информирует «Российская газета», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года.ФАН18 октября в 03:25
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Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
Экономика
Китай обогнал США по числу богачей
Общество
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет
В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Авто
Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера
Компания Toyota официально приступила к продажам своего самого бюджетного субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Финансы
«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей
Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Единоборства
Макгрегор снова приедет в Москву
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
Происшествия
Мебельный склад горит в Новосибирске
В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
Игры
Каждый режим Call of Duty: Modern Warfare загружается отдельно
Экономика
Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке
Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
Технологии
Заходивших в даркнет россиян незаметно обворовывали
Русскоязычные пользователи даркнета использовали зараженный браузер Tor, который киберспреступники применяли для слежки и кражи биткоинов, говорится в пресс-релизе антивирусной компании ESET, поступившем в «Ленту.ру».