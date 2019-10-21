с чего всё началось

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус». В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук.

Политика Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Общество «Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.

Происшествия Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.

Политика Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.

Хоккей Дубль Нестерова помог ЦСКА одержать победу над «Торпедо» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Авто Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.

Теннис Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.

Футбол Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди» Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.

Экономика Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год Ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Политика Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.

Здоровье Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.

Политика Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Шоу-бизнес 17-летний сын Натальи Водяновой поделился редким фото с возлюбленной 17-летний сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме в качестве модели Впрочем, в свои 17 лет Лукас не только делает первые шаги в модельном бизнесе, но и не забывает о личной жизни.

Футбол Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч» France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.