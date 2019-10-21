Авто

ВедомостиВедомостиMitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус». В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук.
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с чего всё началось
Об этом информирует «Российская газета
», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года.
ФАН18 октября в 03:25

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В Россию привезли финальную партию внедорожников Mitsubishi Pajero

Tvoe-avto.com18:07

Готовим носовые платки: в Россию едет прощальная версия Mitsubishi Pajero

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REGNUM12:54

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

110km.ru11:26

Mitsubishi сообщила о поставке последней партии внедорожников Pajero в Россию

Car.ru14:52

Mitsubishi выпустил 500 прощальных Pajero для России

За рулем08:38

Mitsubishi объявила о поставке последней партии внедорожников Pajero в Россию

Автостат07:55
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Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
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Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport вчера в 09:30
Общество

«Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией

На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.
REGNUM 16:18
Происшествия

Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения

В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Политика

Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 20:04
Хоккей

Дубль Нестерова помог ЦСКА одержать победу над «Торпедо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 18:58
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне

RT на русском 10:07
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 10:11
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Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра

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Motor 18 октября в 13:25
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Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
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Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
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Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей.
Известия 18 октября в 17:06
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
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Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
Российская газета 17:59
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Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
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Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
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Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
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17-летний сын Натальи Водяновой поделился редким фото с возлюбленной

17-летний сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме в качестве модели Впрочем, в свои 17 лет Лукас не только делает первые шаги в модельном бизнесе, но и не забывает о личной жизни.
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»

France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
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