с чего всё началось

Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Происшествия Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Здоровье Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Политика Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.

Игры Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.

Происшествия Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Армия и оружие Ледокол «Иван Папанин» будет спущен 25 октября На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.

Футбол Названа третья пятерка претендентов на «Золотой мяч» Французское издание France Football опубликовало третью пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Общество Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.