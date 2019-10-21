Авто

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецMitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию

Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".
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с чего всё началось
Об этом информирует «Российская газета
», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года.
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