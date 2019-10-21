Авто
Московский КомсомолецMitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".
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с чего всё началось
Об этом информирует «Российская газета», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года.ФАН18 октября в 03:25
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Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 19 октября в 18:35
Происшествия
Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае.
RT на русском 13:36
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Происшествия
На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.
РБК 17:31
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости вчера в 13:05
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 08:08
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 04:00
Политика
Кадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище
Вечерняя Москва 05:39
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Армия и оружие
Ледокол «Иван Папанин» будет спущен 25 октября
На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.
Би-порт 10:18
Футбол
Названа третья пятерка претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало третью пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 17:21
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 11:44
Здоровье
Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Волгоградская правда вчера в 01:54