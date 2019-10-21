с чего всё началось

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус». В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук.

Армия и оружие В Сирии американских военных забросали помидорами Жители сирийского города Камышлы забросали камнями и помидорами американских военных.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.

Кино Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.

Происшествия В Новосибирске горит склад с мебелью Крупный пожар возник на мебельном складе в Дзержинском районе Новосибирска.

Происшествия Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Шоу-бизнес Тимати показал выписку сына и возлюбленной из роддома Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.

Политика Хиллари Клинтон в грубой форме высмеяла письмо Трампа Эрдогану Бывшая соперница Трампа на выборах выложила в Twitter "письмо Кеннеди Хрущеву", написанное с использованием грубой лексики якобы в разгар Карибского кризиса.

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Общество Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.

Политика Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.

Хоккей Бывший голкипер «Филадельфии» назвал КХЛ пивной лигой Вратарь Майкл Лейтон, ранее защищавший цвета «Филадельфии» и «Донбасса», вспомнил об играх в КХЛ. Он начал играть в «Донбассе» в 2013 году.

Политика Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.

Гаджеты Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.

Происшествия Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.

Происшествия В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Шоу-бизнес Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.

Армия и оружие РБК узнал о еще одном сбое на военных учениях с участием Путина Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.