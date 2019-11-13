РПЛ
Матч ТВМияйлович дисквалифицирован на 2 матча за фол против Понсе
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича за фол против нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 16-го тура РПЛ (0:2). — Игрок «Крыльев Советов» Мияйлович дисквалифицирован на две игры за агрессивное поведение, — сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Общество
До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс вчера в 18:29
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Политика
МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»
В министерстве отметили, что среди авторов цитируемого в статье доклада «нет ни одного признанного профессионала».
RT на русском 10:27
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru 10:09
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
РИА Новости 08:37
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Как рассказал Валерий Карпин, команда терпит и продолжает играть, стараясь относиться к ситуации с пониманием.
Donnews.ru 10:37
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика
Путин обсудил с президентом РАН омоложение состава академиков
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым обратил внимание на почтенный возраст действительных членов РАН.
Известия вчера в 07:50
Политика
Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС
REGNUM вчера в 00:21
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Общество
Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Экономика
«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2
Средства на покупку 27,5% (66 млрд рублей) "Ростелеком" получит от ВТБ, который выкупит допэмиссию компании по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.
Российская газета 08:08
Футбол
Игорь Коновалов: «Летом был вариант продолжения карьеры в „Динамо“»
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, где мог оказаться в предыдущее трансферное окно.
Sportbox.RU 08:01