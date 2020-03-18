Энергетика
Profinance.ruMizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля
Как только нефтехранилища в США заполнятся, а нефть из России и Саудовской Аравии попадет на рынок, цены на нее могут уйти ниже ноля, предупреждает Mizuho Bank. Нефтехранилища в США заполнены примерно наполовину и могут вместить в себя еще 135 млн баррелей, пишут эксперты Mizuho Bank.
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Японский банк не исключает продажи нефти ниже нуля (!) долларов за баррель
Новые Известиявчера в 11:44
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