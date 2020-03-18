Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruMizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

Как только нефтехранилища в США заполнятся, а нефть из России и Саудовской Аравии попадет на рынок, цены на нее могут уйти ниже ноля, предупреждает Mizuho Bank. Нефтехранилища в США заполнены примерно наполовину и могут вместить в себя еще 135 млн баррелей, пишут эксперты Mizuho Bank.
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Сегодня Google объявила о том, что из-за перевода сотрудников на удалённую работу временно прекращается выпуск новых версий браузера Chrome и программной платформы Chrome OS.
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

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Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
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