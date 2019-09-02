Футбол
REGNUMМхитарян может стать игроком «Ромы»
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать игроком «Ромы». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического уровня
БИЗНЕС Online вчера в 10:17
Политика
Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще
Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в пострадавший летом от паводка город Тулун Иркутской области.
Интерфакс 06:59
Общество
Исследование: более 60% студентов хотят работать по специальности
Более 60% студентов и абитуриентов университетов планируют работать по специальности, особенно это касается финансовой отрасли, а 20% заявили, что не хотят продолжать трудиться в выбранном направлении, показало исследование компании HeadHunter.
РИА Новости 03:40
Происшествия
В центре Москвы из пожара спасли троих детей
RT на русском 10:44
Политика
Ещё одна страна обвинила Huawei в шпионаже
«Известия» напоминают, что 11 января в Польше по обвинению в шпионаже задержали высокопоставленного сотрудника Huawei.
Ferra 10:22
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Авто
Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Происшествия
В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа
Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.
REGNUM 09:38
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы.
РБК 06:22
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00
Экономика
Авиабилеты подорожают по итогам года
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
Российская газета 02:58
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Лавров заявил о попытках США спровоцировать Иран
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что США продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран.
RT на русском 09:38
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Экономика
Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит
Как ранее сообщал РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов РФ, Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников с кредитом $1,8 млрд (€1,63 млрд по курсу ЦБ на понедельник, 2 сентября).
Коммерсантъ 10:44
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Metaratings 08:35
Происшествия
В Китае 10 детей госпитализировали после нападения на школу
В понедельник, 2 сентября, десять детей попали в больницу после нападения на начальную школу "Чаоянпо" в китайской провинции Хубэй.
Piter.tv 08:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42