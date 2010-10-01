Футбол
Спорт-Экспресс«Млада Болеслав» проиграла «Словану», Комличенко не забил
«Млада Болеслав» на своем поле проиграла «Словану» из Либерца (1:3) в матче 14-го тура чемпионата Чехии. В составе гостей дубль на счету форварда Петера Мусы, один гол забил нападающий Роман Поточны. Единственный гол у «Млады» забил полузащитник Лукас Будинский на 55-й минуте встречи с пенальти.
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Политика
«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.
Коммерсантъ вчера в 06:59
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Газета.Ru вчера в 09:31
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
РБК вчера в 22:52
Авто
Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»
Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Общество
«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Интерфакс вчера в 12:03
Экономика
Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года
Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Известия вчера в 17:53
Происшествия
Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали
Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Lenta.ru вчера в 07:56
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Автомобили становятся не средством передвижения, а все более дорогим удовольствием.
Уфимские Заметки вчера в 08:08
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Кино
Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках
ИА Вебург 28 октября в 03:30
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Футбол
Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Чемпионат вчера в 07:25
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Политика
Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»
Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
Футбол
Фавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.
МР7.ру вчера в 10:42
Армия и оружие
Испытания новейшей ракеты «Сармат» начнутся в 2020 году
Испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» стартуют в начале 2020 года.
ФАН 01:29
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Общество
В Челябинске объявлена мобилизация из-за снегопада
«Депутатам городской думы и районных советов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации», – сообщил через telegram начальник информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Челябинск Сегодня 01:16
Космос
Airbus готова сотрудничать с Россией в космической отрасли
Оборонное подразделение французской компании Airbus - Defence & Space - готово сотрудничать по проектам в космической отрасли с Россией.
ТАСС вчера в 15:30
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости вчера в 09:30
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русском вчера в 23:10
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Piter.tv вчера в 12:14
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58