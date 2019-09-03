Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко. Игрок был близок к переходу в московский ЦСКА, но его трансфер сорвался.

Политика Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Происшествия Прокурор запросил 5 лет лишения свободы для Евгения Коваленко Государственное обвинение во время прений сторон попросило Мещанский районный суд Москвы назначить пять лет колонии участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко, передает Агентство "Москва".

Происшествия Открытое горение на складе пестицидов в Рязани ликвидировали Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пестицидами в Рязани. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

Происшествия СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.

Происшествия Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.

Политика Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.

Футбол Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену» Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Авто Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее.

Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Происшествия В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Общество В Калужской области объяснили огромную свастику на детской площадке Представитель администрации Юхновского района Калужской области прокомментировала инцидент со строительством детской площадки, фундамент которой по форме оказался похож на свастику.

Экономика Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.

Наука Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.