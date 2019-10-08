Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

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