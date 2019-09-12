Футбол
Спорт-ЭкспрессМладший сын Симеоне может оказаться в «Атлетико»
Младший сын главного тренер «Атлетико» Диего Симеоне — Джулиано — может оказаться в академии мадридского клуба. 16-летний футболист намерен переехать в Испанию, сообщает Marca. Сейчас Симеоне-младший выступает за академию «Ривер Плейта».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Кино
Продюсер фильма о Началовой возобновил работу над картиной
ФАН 10 сентября в 12:08
Политика
По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран
Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.
Neva.Today 04:14
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Политика
Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.
Rambler News Service 05:36
Экономика
На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют
Вопрос о легализации или полном запрете оборота криптовалют в российской финансовой системе будет рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова 18 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума Ассоциации "Россия" в Сочи.
Российская газета 05:31
Единоборства
Стал известен кард турнира UFC в Москве
Матч ТВ 05:30
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Музыка
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Здоровье
Заменители мяса назвали опасными для здоровья
Заменители мяса оказались опасны для здоровья. Исследователи выяснили, что там может содержаться слишком много соли.
Телеканал 360° 03:20
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Армия и оружие
«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами
Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября.
Lenta.ru 04:11
Экономика
Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах
В первом полугодии уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68–70%, или на 8–10 п.п. выше, чем годом ранее.
РБК 03:00
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34