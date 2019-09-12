Младший сын главного тренер «Атлетико» Диего Симеоне — Джулиано — может оказаться в академии мадридского клуба. 16-летний футболист намерен переехать в Испанию, сообщает Marca. Сейчас Симеоне-младший выступает за академию «Ривер Плейта».

Младший сын Симеоне может оказаться в «Атлетико»

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Политика По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Происшествия Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.

Политика Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.

Экономика На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют Вопрос о легализации или полном запрете оборота криптовалют в российской финансовой системе будет рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова 18 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума Ассоциации "Россия" в Сочи.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Музыка Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.

Происшествия Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.

Здоровье Заменители мяса назвали опасными для здоровья Заменители мяса оказались опасны для здоровья. Исследователи выяснили, что там может содержаться слишком много соли.

Армия и оружие В МИД России предупредили о риске ядерной войны По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Армия и оружие «Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября.

Экономика Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах В первом полугодии уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68–70%, или на 8–10 п.п. выше, чем годом ранее.