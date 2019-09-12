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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМладший сын Симеоне может оказаться в «Атлетико»

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Младший сын главного тренер «Атлетико» Диего Симеоне — Джулиано — может оказаться в академии мадридского клуба. 16-летний футболист намерен переехать в Испанию, сообщает Marca. Сейчас Симеоне-младший выступает за академию «Ривер Плейта».
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