Футбол

Sport24.ruSport24.ruМладший сын Симеоне может стать игроком «Атлетико»

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Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может оказаться в академии мадридского клуба. Как сообщает Marca, 16-летний футболист хочет переехать в Испанию. В настоящий момент Джулиано живет вместе с матерью в Буэнос-Айресе и выступает за академию «Ривер Плейта».
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