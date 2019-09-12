Футбол
Sport24.ruМладший сын Симеоне может стать игроком «Атлетико»
Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может оказаться в академии мадридского клуба. Как сообщает Marca, 16-летний футболист хочет переехать в Испанию. В настоящий момент Джулиано живет вместе с матерью в Буэнос-Айресе и выступает за академию «Ривер Плейта».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Кино
Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми
Российский актер театра и кино Юрий Колокольников вышел в свет в сопровождении повзрослевших дочерей (старшей - Таисии исполнилось 13 лет, младшей - Софии - 9).
Телепрограмма 05:58
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Экономика
Латвия решила не поставлять шпроты в Россию даже после снятия ограничений
Риекстиньш заявил, что после введения запрета на поставки в Россию в июне 2015 года некоторые мелкие предприятия прекратили выпускать шпроты, а остальные переориентировались на другие рынки, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 07:12
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Экономика
АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей
АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.
ТАСС 06:30
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Космос
Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд
По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Армия и оружие
ФСБ заявила о нарастании угрозы применения террористами дронов
Замдиректора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что спецслужбы всех стран фиксируют нарастание угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.
Московский Комсомолец 07:00
Футбол
Каррера не придал особого значения интервью Глушакова
Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Культура
Петру Мамонову делают операцию на сердце
Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина
Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21