Политика

Газета.RuГазета.Ru«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.
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Председатель «Млековиты» опроверг вымогательство со стороны главы Россельхознадзора

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