Политика
Газета.Ru«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.
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Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков.
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Главари ополченцев в Донбассе с 2014 года массово применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних к боевым действиям, заявили в Генпрокуратуре Украины.
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Двухлетняя Маруся умерла в московской больнице. У девочки были все признаки синдрома Кавасаки, уносящим жизни малышей.
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В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
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«Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге
«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.
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Власти США нарушают права репортеров и свою конституцию — МИД РФ
Нарушение законных прав репортеров, международного права и собственной конституции осуществляют власти США, позволяя действовать полицейским против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты.
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