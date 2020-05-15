Коронавирус
МИР 24Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году
Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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Технологии
Россияне учатся смотреть телевизор в фоновом режиме
По данным исследования компаний Samsung и Human Nature среднестатистический россиянин смотрит телевизор чуть более пяти с половиной часов в день.
Goroday.ru 19:19
Происшествия
В Минздраве назвали «коронавирусные» районы в Омской области
Напомним, по информации Минздрава на 12:00 14 мая, в Омской области с начала пандемии выявлено 389 случаев коронавируса, 70 человек выздоровели и 11 скончались.
РИА СуперОмск вчера в 02:17
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
Общество
Кадыров утвердил план смягчения ограничений из-за коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана смягчения режима ограничений в регионе, который был введён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:56
Авто
Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей
Стоимость автомобиля с 3,5-литровым 300-сильным двигателем и пробегом в 10 000 км составляет 12 500 000 рублей.
За рулем Кубань 02:10
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Здоровье
В Алтайском крае пока решили не ослаблять режим ограничений
По словам Ирины Пащенко, занимающей пост руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, жители края в майские праздники нарушали требования режима самоизоляции и социального дистанцирования.
RuNews24.ru 11:21
Происшествия
Беременная 13-летняя россиянка заявила об изнасиловании
Школьница Дарья из Красноярского края, которая, как предполагалось ранее, беременна от своего 10-летнего друга, рассказала о биологическом отце ее будущего ребенка.
Lenta.ru 20:48
Общество
Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений
Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Kursk.com 14:49
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.
Lenta.ru 21:20
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Авто
Nissan снова показала глобальный кроссовер Kicks
Немецкий автогигант Nissan сообщил о планах представить 15 мая новый гибридный кроссовер Kicks.
Faktom 13 мая в 12:45
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
Наука
С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть»
Участники исследования смогли «увидеть» очертания фигур благодаря сложным последовательностям электрических импульсов, посылаемых в их мозг.
Популярная механика 01:46
Здоровье
Число детей среди заболевших COVID-19 в России растет
Если раньше, отметила Руженцова, инфекцией заражались работавшие и отдыхавшие за границей россияне от 18 до 65 лет, то затем коронавирус распространился по стране – в семьях и коллективах.
Московский Комсомолец 21:30
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Кузбасская прокуратура проверит информацию о нарушении прав медиков
Аргументы и Факты - Кузбасс 05:43
Здоровье
Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы КОВИД
Главный рентгенолог российской столицы Сергей Морозов эфире программы «Здоровье» рассказал о возможных симптомах тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекции.
Невские Новости 22:13
Здоровье
На Урале начинают клинические испытания препарата против коронавируса
В Екатеринбурге начинаются клинические испытания препарата «Триазавирин» на больных коорнавирусом.
Общественное телевидение России 08:49
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Театры
Александринский театр покажет онлайн-представление по сюжету Акунина
Александринский театр в Санкт-Петербурге занимается подготовкой перформанса по детективному сюжету российского писателя Бориса Акунина.
News.ru 07:10
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек
Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 13 мая в 21:56
Футбол
Розыгрыш Кубка России по футболу возобновится 21 июня
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил дату возобновления розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 07:05