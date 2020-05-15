Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году

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