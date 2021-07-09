Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Многодетные россияне получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья

Вступает в силу закон, по которому многодетные семьи смогут получить выплату до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку дома, но и на строительство. Утверждены поправки в постановлении правительства, расширяющие варианты использования госсубсидии в 450 тысяч рублей.В источнике

С чего всё началось

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.
Российская газета17:01

Подробнее о событии

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Российская газета17:01

Новые выплаты для многодетных семей введены в России

ZAB.RU02:44

Россияне с детьми получат 450 тысяч на строительство дома

URA.Ru18:42

Многодетные россияне получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья

ФАН17:54

Новая помощь от государства: семьи в России получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья

Народные новости09:36

Государство поможет многодетным семьям, строящим свой дом

SakhaNewsвчера в 03:46

Расширен перечень целей предоставления ипотеки для многодетных семей

Истра Сегодня8 июля в 10:11
Интересное

Дело возбуждено после опрокидывания катера с девятью пассажирами в Петербурге

Дело возбуждено по ч.1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточняют в ведомстве.
Интерфакс14:15

Власти Краснодарского края напомнили непривитым туристам о штрафе до 30 тыс. рублей

Штраф в размере до 30 тыс. рублей может быть наложен с 1 августа на туристов в Краснодарском крае, которые нарушат действующие правила заселения и не пройдут вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после приезда на отдых.
ТАСС03:51

Экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина поместили в СИЗО «Лефортово» на карантин

Экс-начальник отдела службы экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин в настоящее время находится в СИЗО-2 "Лефортово" на карантине, по этой причине сотрудники администрации СИЗО отказали членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы во встрече с ним.
ТАСС14:41