Многодетные россияне получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья
Хорошо ли подобран заголовок?
Вступает в силу закон, по которому многодетные семьи смогут получить выплату до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку дома, но и на строительство. Утверждены поправки в постановлении правительства, расширяющие варианты использования госсубсидии в 450 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома
Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.
Российская газетавчера в 17:01
Новая помощь от государства: семьи в России получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья
Народные новостивчера в 09:36