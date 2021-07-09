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Многодетные россияне получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья

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Вступает в силу закон, по которому многодетные семьи смогут получить выплату до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку дома, но и на строительство. Утверждены поправки в постановлении правительства, расширяющие варианты использования госсубсидии в 450 тысяч рублей.В источнике

С чего всё началось

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.
Российская газетавчера в 17:01

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