Экономика
Российская газетаМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила по выплатам компенсаций разработал минфин по указанию президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе на сайте минфина было опубликовано соответствующее постановление правительства.
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Многодетным семьям выделят по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Первоисточник Сыктывкар22 сентября в 02:25
Многодетные семьи смогут подать заявки на компенсацию ипотеки с 25 сентября
Башинформ22 сентября в 00:42
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