С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила по выплатам компенсаций разработал минфин по указанию президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе на сайте минфина было опубликовано соответствующее постановление правительства.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Экономика Подсчитано количество суррогатного топлива на российских заправках Росстандарт подсчитал количество некачественного бензина на российских заправках.

Кино Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы» Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.

Армия и оружие В России начали производить новый аналог американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом американского стрелкового оружия полуавтоматической винтовки AR-15.

Происшествия В Новосибирске загорелась крыша жилого дома В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.

Политика Скончался экс-президент Франции Жак Ширак 26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

Авто В России предсказали 30-процентный рост продаж электромобилей К 2025 г. среднегодовые темпы роста рынка электрокаров в России могут достичь 30%.

Футбол Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Политика Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Политика «Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.

Происшествия Надувные трапы могли стать причиной травм пассажиров Boeing в Барнауле Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко прокомментировал сайту«Толк» ЧП с жёсткой посадкой и возгоранием шасси самолёта Boeing-767 компании Azur Air, следовавшего чартерным рейсом из Вьетнама.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Футбол Форварда «Ниццы» заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тыс По данным источника, часы стоимостью €70 тыс. исчезли из раздевалки «Ниццы» 23 сентября. Пока Диаби является главным подозреваемым.

Политика В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.

Политика Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Наука 1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.