Экономика
Российская газетаМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила по выплатам компенсаций разработал минфин по указанию президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе на сайте минфина было опубликовано соответствующее постановление правительства.
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Кабинет министров РФ утвердил правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям
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