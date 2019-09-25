С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила по выплатам компенсаций разработал минфин по указанию президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе на сайте минфина было опубликовано соответствующее постановление правительства.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Экономика Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.

Наука В музее нашли новый вид крокодила В ходе своей работы ученые из Университета Юго-Западной Луизианы и Филдовского музея естественной истории исследовали 51 череп крокодилов вида Crocodylus novaeguineae, анализируя различия между особями, жившими в северной и южной частях Новой Гвинеи.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Гаджеты Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.

Футбол Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Политика Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Политика Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.

Политика Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Наука Биполярное расстройство вызывает загрязненный воздух Американские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что психические расстройства у людей связаны с загрязнением окружающей среды, сообщает «МедикФорум».

Авто Кроссовер BMW X1 получил гибридный вариант Компактный кроссовер BMW X1 получил обновленную версию бензиново-электрической гибридной трансмиссии, используемой в модели 225xe Active Tourer, с заявленной электрической дальностью до 57 км в цикле испытаний WLTP.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.