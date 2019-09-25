С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила по выплатам компенсаций разработал минфин по указанию президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе на сайте минфина было опубликовано соответствующее постановление правительства.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

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