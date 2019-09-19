Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки
Московский Комсомолец01:16
Российские семьи смогут подать заявки на компенсацию ипотеки с 25 сентября
РИА Новости17 сентября в 10:52
Утверждены правила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Rambler News Service16 сентября в 10:50
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
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Напомним, продажи обновлённого Subaru Outback стартовали в России летом нынешнего года, стоимость самой бюджетной комплектации начинается от 2 689 000 рублей.
Тарантас Ньюс 09:08
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