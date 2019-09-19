Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки
Московский Комсомолец01:16
Утверждены правила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Rambler News Service16 сентября в 10:50
Российские семьи смогут подать заявки на компенсацию ипотеки с 25 сентября
РИА Новости17 сентября в 10:52
В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей
Интерфакс16 сентября в 11:06
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:23, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Космос
В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Здоровье
Полезные привычки оказались вредными для здоровья
Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Экономика
Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Экономика
Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
ТАСС 02:15
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Кино
Звезда «Принцессы-невесты» Кэри Элвес выступил против создания ремейка
Английский актер Кэри Элвес из популярной картины 80-х годов "Принцесса-невеста" выступил против создания ее ремейка, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 16:25
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн рассказал об отношениях президента России Владимира Путина и председателя республики Си Цзиньпина.
РИА Новости 02:44
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Происшествия
В Нижневартовске задержали подозреваемых в сотрудничестве с ИГ
В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Об этом рассказал источник в местных правоохранительных органах.
Известия 06:11
Экономика
Медведев: бюджет в ближайшие три года останется профицитным
В правительстве обсуждают проект бюджета Во время заседания кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что в ближайшие три года российский бюджет останется профицитным, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:54
Происшествия
Основательница РЕН ТВ Лесневская опровергла информацию об обысках
Основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская опровергла информацию об обысках в ее подмосковном доме.
BFM.ru 04:34
Космос
Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег
В Бауманке запатентовали способ очистки орбиты Земли от крупного космического мусора.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
У берегов Крыма пропал серфингист
Серфингист пропал у берегов Крыма, со слов очевидцев, его унесло в открытое море, начаты поиски, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости 03:28
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова
Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Ведомости 06:15
Общество
В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Google LLC на 100 тыс. рублей за рассылку через сервис Google AdWords рекламы финансовых услуг компании Ali Trade.
Газета.Ru 06:04