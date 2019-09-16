Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей
Интерфакс16 сентября в 11:06
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:31, Вашингтон
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Политика
Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.
РБК 09:25
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
РИА Новости 07:55
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Политика
Минюст США подал в суд на Сноудена за его книгу
Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги.
МИР 24 06:32
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Ранее "Газпром" предлагал Украине просто продлить на год действующий контракт.
ТАСС 08:02
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Происшествия
В S7 опровергли сообщения об аварийной посадке самолёта в Варне
Говорит Москва 09:31
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком
РИА Новости 06:29
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Гаджеты
Реальная ёмкость ОЗУ и аккумуляторов iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
Китайский регулятор TENAA, где были сертифицированы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, раскрыл реальную ёмкость аккумулятора и размер ОЗУ всех трёх смартфонов, которые Apple традиционно не раскрывает.
MobiDevices 05:18
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
РИА Новости 08:55
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54