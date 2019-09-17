Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Происшествия
В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана
Как сообщил агентству ТАСС защитник юриста Нариман Аджиев, Хасавова задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Воспрепятствование правосудию» (ч.1 ст. 294 УК РФ) и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний» (ч.4 ст. 309 УК РФ).
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Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
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Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
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Матч ТВ 04:11
Футбол
«Зенит» заявил о готовности дать Кокорину шанс вернуться в футбол
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РБК 06:40
Футбол
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Испанская «Барселона» не смогла на выезде обыграть немецкую «Боруссию» из Дортмунда 17 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 16:55
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье
RT на русском вчера в 17:47
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Трамп ответит на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с реакцией на атаки на нефтепромыслы в Саудовской Аравии, об этом заявил 17 сентября вице-президент США Майкл Пенс.
Российская газета 13:30
Гаджеты
Motorola выпустила на рынок очень дешевые телевизоры
Народные новости 01:20
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика
Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
РИА Новости 08:17
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 15:09
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Россия и Китай договорились о создании центра данных о Луне
По итогам 24-й регулярной встречи глав правительств Россия и Китй подписали соглашение, предусматривающее создание объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
Московский Комсомолец 16:27
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском 13:27
Политика
Президент Эстонии захотела поговорить с Россией без посредников
16 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью телеканалу ETV заявила, что республика должна остаться в числе стран, которые предпочитают самостоятельно вести контакты с Российской Федерацией.
Капитал страны 09:16
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
Lenta.ru 17:16
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие
В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»
Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
Lenta.ru 17:17
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Официальный представитель ВМС США сообщил изданию Popular Mechanics о подлинности видео, на которых засняты некие воздушные объекты.
ИнфоСМИ 12:15
Спорт
Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию
США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru 16:18