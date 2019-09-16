Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Энергетика Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.

Здоровье Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Наука Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.

Авто Renault Arkana провалилась в продажах В этом году французский автопроизводитель первым в России провел эксперимент по продаже автомобилей через интернет.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Кино В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь» В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Политика Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Футбол Витинью с «Атлетику Паранаэнсе» выиграл Кубок Бразилии «Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Интернасионал» в ответном матче финала Кубка Бразилии (2:1). В первой встрече клуб из Куритибы одержал минимальную победу.

Общество Систему взыскания с граждан ждет полное обновление В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.

Наука Биоробота из мышц и нейронов научили плавать под действием света Созданного нового робота из мышц и нейронов американские инженеры научили плавать под действием света, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Здоровье Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Происшествия В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.