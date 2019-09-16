Экономика

РБКРБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Многодетные семьи смогут списать до 450 тыс. рублей по ипотеке с 25 сентября

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РИА Новости17 сентября в 10:52

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Московский Комсомолец17 сентября в 05:56

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РЕН ТВ16 сентября в 11:49

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Кабмин утвердил правила выплат многодетным на погашение ипотеки

Российская газета16 сентября в 11:14
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
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