Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки
Московский Комсомолец01:16
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РИА Новости17 сентября в 10:52
Утверждены правила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Rambler News Service16 сентября в 10:50
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