Экономика

РБКРБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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