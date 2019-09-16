Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Футбол «Динамо» Киев — «Мальме»: что продемонстрируют скандинавы? Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 19 сентября киевское «Динамо» принимает «Мальмё».

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Общество УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.

Хоккей Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Армия и оружие Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Общество Сторонники Шестуна вышли на пикет в поддержку Павла Устинова Председатель комитета Влада Русина вышла на пикет с плакатом в поддержку актера.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Происшествия У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Кино Вышел трейлер о черном альтер-эго Человека-паука Видео представляет собой трейлер к вымышленному фильму о европейском супергерое и альтер-эго Человека-паука по имени Ночная Мартышка.

Экономика АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор Внешпромбанк, пытающийся взыскать с банкира $1,75 млрд в Высоком суде Лондона, весной добился ареста активов Беджамова.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Энергетика Минприроды оценило стоимость всей российской нефти Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.