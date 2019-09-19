Экономика

РБКРБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

RT на русском16 сентября в 11:16

Многодетные семьи смогут списать до 450 тыс. рублей по ипотеке с 25 сентября

ТАСС17 сентября в 11:39

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК17 сентября в 11:19

Российские семьи смогут подать заявки на компенсацию ипотеки с 25 сентября

РИА Новости17 сентября в 10:52

Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки

Московский Комсомолец01:16

Утверждены правила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Rambler News Service16 сентября в 10:50

В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей

Интерфакс16 сентября в 11:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Футбол

France Football учредил награду имени Льва Яшина

Интерфакс-Спорт 06:51
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

Medical Note вчера в 20:46
Политика

Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Энергетика

Минприроды оценило стоимость всей российской нефти

Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Происшествия

Кокорин и Мамаев приедут на суд по УДО их друга Протасовицкого

ФАН 07:07
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Политика

Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Гаджеты

Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Автоспорт

Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»

Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Общество

УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк составили новый план лечения

Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Транспорт

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Авто

В бренде Skoda рассказали о новых моделях для России

Чешская компания Skoda намерена в скором времени расширить свой модельный ряд для российского рынка, сообщил руководитель российского офиса бренда Ян Прохазка.
Letnews.ru 17 сентября в 06:38
Общество

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Общество

В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова

В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное