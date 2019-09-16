Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Здоровье Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Политика Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» На встрече советников "нормандской четверки", которая состоялась 2 сентября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера".

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Гаджеты Стоимость iPhone 11 Pro в России соответствует 47 дням работы Стоимость смартфона iPhone 11 Pro с 64 гигабайтами памяти в России соответствует 47 дням работы, согласно данным Росстата о среднемесячной зарплате в стране.

Шоу-бизнес Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте Актриса показала безупречную фигуру в маленьком черном платье.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Шоу-бизнес Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.

Шоу-бизнес За Ольгу Бузову в платье от дочери Кадырова вступилась мусульманка Мусульманка, чеченский продюсер Амина Оздамирова вступилась за Ольгу Бузову, попавшую под шквал критики за мусульманский наряд на мероприятии у дочери Главы Чечни Айшат Кадыровой 16 сентября 2019 в Москве.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Экономика Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кино В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь» В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Происшествия В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Футбол «Локомотив» победил «Байер» в Лиге чемпионов На 37-й минуте Дмитрий Баринов воспользовался ошибкой вратаря "Байера" и вывел свою команду вперед - 2:1. Отметим, что последний раз "Локомотив" одерживал гостевую победу в Лиге чемпионов в 2002 году – тогда "железнодорожники" на выезде обыграли турецкий "Галатасарай".

Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.